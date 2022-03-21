Рамалла , 21 марта 2022, 15:30 — REGNUM Вооружённые силы Израиля начали массовые аресты на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 21 марта сообщает информационное агентство Quds.
По данным журналистов, израильские военные провели серию обысков и задержаний местных жителей, в том числе — политических активистов.
Отмечается, что в результате операции был также арестован лидер избирательного списка партии ХАМАС на предстоящих местных выборах. Также был арестован глава движения «ФАТХ» в округе города Иерихон и несколько координаторов движения за права палестинских заключённых.
Предположительно, аресты стали ответом на действия палестинцев, совершивших серию нападений на патрули и блокпосты израильской армии.