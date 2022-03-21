Рамалла , , 15:30 — REGNUM Вооружённые силы Израиля начали массовые аресты на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 21 марта сообщает информационное агентство Quds.

Палестина Photo RNW.org

По данным журналистов, израильские военные провели серию обысков и задержаний местных жителей, в том числе — политических активистов.

Отмечается, что в результате операции был также арестован лидер избирательного списка партии ХАМАС на предстоящих местных выборах. Также был арестован глава движения «ФАТХ» в округе города Иерихон и несколько координаторов движения за права палестинских заключённых.

Предположительно, аресты стали ответом на действия палестинцев, совершивших серию нападений на патрули и блокпосты израильской армии.