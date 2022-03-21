Рамалла , 21 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Израиля начали массовые аресты на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 21 марта сообщает информационное агентство Quds.

Photo RNW.org Палестина

По данным журналистов, израильские военные провели серию обысков и задержаний местных жителей, в том числе — политических активистов.

Отмечается, что в результате операции был также арестован лидер избирательного списка партии ХАМАС на предстоящих местных выборах. Также был арестован глава движения «ФАТХ» в округе города Иерихон и несколько координаторов движения за права палестинских заключённых.

Предположительно, аресты стали ответом на действия палестинцев, совершивших серию нападений на патрули и блокпосты израильской армии.