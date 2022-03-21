Тюмень, 21 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В громком деле о крупном мошенничестве с федеральной землёй в Тюменской области фигурантами являются трое бывших сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России по Тюменской области.

Prokuror-kaluga.ru Земельный участок

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на возмещение ущерба, обнаружены и изъяты денежные средства на сумму 53 млн рублей, из которых 30 млн рублей изъяты наличными, а остальное — на банковских картах в процессе оформления изъятия», — цитирует пресс-службу управления Федеральной службы безопасности ТАСС.

Напомним, 21 марта взяты под стражу пятеро фигурантов дела о продаже федеральной земли по подложным документам. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей.

«Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО — Югра, ЯНАО от 31 января 2022 года. МТУ Росимущества активно сотрудничает со следственными органами. Дополнительно сообщаем, что среди арестованных и задержанных по данному делу лиц, действующих сотрудников МТУ Росимущества нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа лиц арестована по вышеуказанному делу до середины мая 2022 года.