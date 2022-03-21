Москва, , 15:13 — REGNUM Конгресс США обязан объявить импичмент президента Штатов Джо Байдену, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что в 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при этом назвав его неонацистской организацией.

«Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон, — указал спикер Госдумы.

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