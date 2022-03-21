Донецк, 21 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских боевиков обесточен вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского. Об этом 21 марта министерство угля и энергетики ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В 13:30 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) обесточена шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в шахте на поверхность будут поднимать 45 человек (работающих на западной панели). В результате обстрела никто не пострадал.