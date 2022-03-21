Уфа, 21 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения снега с крыши дома возбуждено в Башкирии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки

Сообщается, что вечером 20 марта в г. Октябрьский с крыши многоквартирного дома по на улице Островского на 4-летнего мальчика упали снежные массы, когда он выходил из автомашины вместе с родителями. Ребенок с травмой головы был срочно доставлен в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что падение наледи на мальчика произошло из-за ненадлежащего выполнения работ по своевременной уборке крыши дома от снега сотрудниками управляющей компании ООО «УК «Жилье».

Во время расследования, действиям сотрудникам управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки крыши от снега, будет дана правовая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снега с крыш упал на женщин и грудного ребенка.