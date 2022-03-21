Копейск, Челябинская область, 21 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Челябинской области предприниматель осуждён за попытку дать взятку полицейскому и за торговлю немаркированной алкогольной продукцией. Об этом сообщает областное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, гражданин был задержан в июне 2020 года после продажи более 1300 бутылок немаркированного алкоголя. За не привлечение к уголовной ответственности он предлагал полицейскому взятку в размере 50 тыс. рублей, но тот отказался от денег.

Суд назначил бизнесмену три года условно. Также он обязан заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.