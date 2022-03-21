Москва, , 15:11 — REGNUM В принципе количество санкций против России можно наращивать до бесконечности, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В России ещё не охвачены ими около полутысячи банков, 99,99% компаний и более 140 млрд человек, которым всё ещё можно теоретически ехать в США, но незачем, не на чем и не на что.

А большинство структур и физических лиц, которые всё ещё под санкции не попали, скорее всего, даже не заметят их введения.

Объём двусторонней торговли России и США очень скромен, особенно если из него выбросить все товары, на которые санкции уже введены, в первую очередь нефть и газ.

Есть виды экспорта, в частности, уран, по которым зависимость США от российских поставок более существенна, чем зависимость российских поставщиков от американских покупателей.

То есть, новые вводимые санкции вряд ли существенно ухудшат экономическую ситуацию в России.

А вот для американской экономики станут ещё одним стрессовым фактором, хотя бы из-за необходимости разрывать существующие контракты и заключать новые», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены расширить санкции против России, заявил заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Читайте также: США сообщили, какие еще санкции могут применить против России