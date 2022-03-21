Москва, 21 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В принципе количество санкций против России можно наращивать до бесконечности, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

«В России ещё не охвачены ими около полутысячи банков, 99,99% компаний и более 140 млрд человек, которым всё ещё можно теоретически ехать в США, но незачем, не на чем и не на что.

А большинство структур и физических лиц, которые всё ещё под санкции не попали, скорее всего, даже не заметят их введения.

Объём двусторонней торговли России и США очень скромен, особенно если из него выбросить все товары, на которые санкции уже введены, в первую очередь нефть и газ.

Есть виды экспорта, в частности, уран, по которым зависимость США от российских поставок более существенна, чем зависимость российских поставщиков от американских покупателей.

То есть, новые вводимые санкции вряд ли существенно ухудшат экономическую ситуацию в России.

А вот для американской экономики станут ещё одним стрессовым фактором, хотя бы из-за необходимости разрывать существующие контракты и заключать новые», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены расширить санкции против России, заявил заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

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