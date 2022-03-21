Орск, Оренбургская область, 21 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области на скамье подсудимых оказалась группа мужчина, которая, представившись сотрудниками газовой службы, похитили у пенсионерки деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Злоумышленник обманули пожилую женщину, указав на необходимость поверки прибора учета газа, а также обязательной установки противопожарного сигнализатора. За свои услуги они потребовали 9 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники скрылись. Фигуранты уголовного дела свою вину не признали.

Суд приговорил лжегазовщиков к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.