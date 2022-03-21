Париж, 21 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от использования личного аккаунта в Twitter после решения национальной комиссии по контролю за избирательной кампанией, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Команда Эммануэля Макрона требует, чтобы его оппоненты подчинялись тем же правилам в социальных сетях, что и глава государства.

Лагерь Макрона теперь использует стороннюю учетную запись, созданную специально для президентских выборов. Однако соперники Эммануэля Макрона продолжают использовать свои обычные учетные записи для предвыборной агитации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед встречей со своими европейскими коллегами обсудил риски для мировой продовольственной ситуации.