Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM Жители Нижегородской области массово жалуются в соцсетях на резкий рост цен на некоторые виды овощей в местных продуктовых магазинах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помидоры

По словам недовольных граждан, за последние дни помидоры в супермаркетах столицы Приволжья подорожали до 265 — 270 рублей за килограмм, а огурцы — до 200 рублей за килограмм.

Нижегородцы призвали региональные власти обратить особое внимание на возникшую проблему и проверить, обоснованно ли магазины и их поставщики поднимают цены на сельхозтовары.

Особо сильное возмущение у жителей Нижегородской области вызвала ситуация с возникшим в регионе дефицитом офисной бумаги и резким её удорожанием.

Пользователи социальных сетей отмечают, что всего за несколько дней бумага для принтера выросла в цене в пять-шесть раз — если раньше стандартная пачка белой бумаги формата А4 стоила 250 рублей, то теперь её невозможно купить дешевле, чем за 1200 — 1500 рублей.

Возможной причиной, по которой в регионе возникла проблема нехватки офисной бумаги, стала приостановка её производства местными фабриками из-за отсутствия поставок специальных отбеливателей из Финляндии.