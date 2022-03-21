Цхинвал, 21 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что не имеет грузинского гражданства. Свое обращение она опубликовал в соцсети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Он отреагировала на обвинение экс-главы республики Эдуарда Кокойты, которое тот также распространил в социальной сети.

«Я никогда не получала гражданство Грузии, у меня его нет и не было. Я гражданка двух стран — Республики Южная Осетия и Российской Федерации», — написала Гассиева.

Она также сообщила, что много лет работала в российских СМИ, а в 2008 году получила благодарность от президента РФ. Гассиева отметила, что ранее к ней вопросов не возникало. Она подчеркнула, что пришла на работу в пресс-службу президента Южной Осетии, когда республику возглавлял ещё Кокойты, и это он её принял.

Напомним, в Южной Осетии началась предвыборная компания к президентским выборам, которые пройдут 10 апреля. Центризбирком ранее отказал Кокойты в регистрации кандидатом на выборах из-за того, что тот не дал согласие на обработку своих личных данных для проверки места жительства в последние годы (проживание на территории Южной Осетии — одно из условий для участия в президентских выборах).