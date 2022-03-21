Саратов, 21 марта 2022, 15:12 — REGNUM Традиционные ярмарки выходного дня прошли в Саратове 19−20 марта. Жителям было продано 52 тонны продуктов, сообщает городская администрация.
На Театральной площади реализовали продовольственные и сельскохозяйственные товары. Также в целях удовлетворения спроса жителей во всех районах Саратова работали дополнительные точки по продаже сахара.
В городе с 7 марта принимают жалобы от населения по наличию товаров первой необходимости и уровня цен на них. За минувшие выходные (19−20 марта) поступило на 35% меньше обращений, чем в предыдущие выходные дни.
Кол-центры принимают обращения жителей ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефонам:
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области за неделю (4−11 марта) зарегистрировали рост цен на помидоры, соль, рис и сахар.
Читайте также: В Саратовской области стремительно дорожают овощи и крупы
Читайте также: В саратовские магазины увеличат поставки сахара