Саратов, , 15:12 — REGNUM Традиционные ярмарки выходного дня прошли в Саратове 19−20 марта. Жителям было продано 52 тонны продуктов, сообщает городская администрация.

Двигатель торговли Иван Шилов © ИА REGNUM

На Театральной площади реализовали продовольственные и сельскохозяйственные товары. Также в целях удовлетворения спроса жителей во всех районах Саратова работали дополнительные точки по продаже сахара.

В городе с 7 марта принимают жалобы от населения по наличию товаров первой необходимости и уровня цен на них. За минувшие выходные (19−20 марта) поступило на 35% меньше обращений, чем в предыдущие выходные дни.

Кол-центры принимают обращения жителей ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефонам: 8 (8452) 26-30-15 , 8 (8452) 74-87-23 .

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области за неделю (4−11 марта) зарегистрировали рост цен на помидоры, соль, рис и сахар.

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