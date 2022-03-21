Москва, , 15:17 — REGNUM Россия может запретить экспорт урана в США в рамках контрсанкций. Этот вопрос изучается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Завод по переработке урана в Ок-Ридж, штат Теннесси, США Energy.gov

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Новака попросили прокомментировать предложение о запрете на поставки урана из России в США в качестве одной из мер. «Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается», — ответил вице-премьер по итогам встречи с депутатами Госдумы.

Заместитель председателя правительства также заявил, что Европа в настоящий момент не сможет отказаться от российского газа. При этом нефтяники в России уже начали перенаправлять потоки нефти с запада на восток, идёт процесс диверсификации поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в России рассматривают ответные меры на санкции Запада. В начале марта США ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.