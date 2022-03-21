Белград, 21 марта 2022, 15:04 — REGNUM Сборная Эфиопии выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает ИА REGNUM.
По результатам соревнований эфиопские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
Второе место заняла сборная США, у которой три золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград. Замкнула тройку сборная Бельгии, завоевавшая два золота.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении прошёл в Белграде с 18 по 20 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила российских и белорусских атлетов выступать с военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.