Уфа, 21 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Экс-руководитель проекта осужден за коммерческий подкуп в крупном размере в Уфе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

(сс) sajinka2 Коррупция

В суде было установлено, что в 2019 году фигурант уголовного дела, занимая должность ведущего инженера по техническому надзору за строительством АО «УЗЭМИК», потребовал от представителей фирмы-подрядчика передавать ему пять процентов от суммы подписываемых актов выполненных работ за беспрепятственный прием выполненных работ, их оплату, а также за способствование дальнейшему продолжению договорных отношений.

В материалах дела указано, что в противном случае он пригрозил возникновением проблем при сдаче выполненных работ.

«Представители подрядчика, опасаясь негативных последствий, согласились на требования подсудимого. Всего в 2019—2020 годах ими были переданы денежные средства на общую сумму свыше 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что при передаче части незаконного вознаграждения в сумме ста тысяч рублей фигурант уголовного дела был задержан с поличным сотрудниками Управления МВД России по г. Уфе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа. Свою вину подсудимый не признал. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-начальника колонии обвинили в получении взятки.