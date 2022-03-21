Берлин, 21 марта 2022, 15:01 — REGNUM Германия не может отказаться от российской нефти, заявил 21 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что Германии не следует вводить немедленное эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России.
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