Москва, 21 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Завершился основной этап Чемпионата РФС по интерактивному футболу 2022. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

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В рамках основного этапа турнира спортсмены играли в футбольном симуляторе FIFA 22 по системе «каждый с каждым» в один круг. Победителями этапа стали: Даниил Abeldos Абельдяев, Степан Funkisenator Михович, Артём Xal Халилов, Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Антон klenoff Кленов, Максим ZaykaPoehali Борисов, Павел Pablo Скуратов и Антон Bones Костин.

Добавим, что финал в формате LAN пройдёт 3 апреля 2022 года в Москве. В качестве площадки выбрана Yota Арена.