Тула, 21 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, вынужденно покинувших свои дома, встретили на Московском вокзале Тулы 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тулу прибыли 493 эвакуированных жителя Донбасса и Украины

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Всего в Тулу прибыли 493 человека, в том числе 110 детей. Их встретили волонтеры и сотрудники МЧС. Всем прибывшим раздали сладкие подарки.

«Сегодня к нам в регион прибыли 493 человека, в том числе 110 детей. Всех прибывших обследовали медики. Людям с признаками простуды делали экспресс-тестирование», — сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Переселенцев разместят в пунктах временного размещения в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске и Суворовском районе.