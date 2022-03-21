Москва, , 14:56 — REGNUM Новые субсидии станут доступны судоходным компаниям, организующим рейсы по Северному морскому пути. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Nalog.ru

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«Президент ставил задачу увеличить грузопоток по Севморпути к 2024 году до 80 млн тонн. Спрос бизнеса на такие маршруты есть. Чтобы повысить их экономическую привлекательность, правительство вводит дополнительные меры государственной поддержки контейнерных перевозок», — заявил Мишустин.

«Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на специальные субсидии. В целом на эти цели в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено 560 млн рублей ежегодно», — указал он.