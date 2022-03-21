Ереван, 21 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ситуация на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, «создавшуюся в результате провокаций со стороны Азербайджана и нарушений режима прекращения огня», стала одной тем обсуждения в ходе телефонных переговоров министра иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом 21 марта сообщили в МИД Армении.

Vk.com/mid Главы МИД России и Армении

«Арарат Мирзоян представил коллеге позицию армянской стороны по вопросу о начале переговорного процесса для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и в этом контексте подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

Также в ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

По информации МИД РФ, в ходе телефонного разговора главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в апреле текущего года, а также серии других мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

«Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили реализацию договорённостей России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Пашинян информировал президента России о прошедших в последнее время контактах, целью которых было налаживание отношений Еревана с Баку и с Анкарой. Москва и Ереван выразили взаимное желание продолжать и укреплять стратегическое партнёрство и союзнические отношения.