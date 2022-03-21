Иерусалим, 21 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Командование армии Израиля (ЦАХАЛ) подготовило план оборонительной операции по отражению «агрессии» со стороны ливанской группировки «Хезболла» или армии Ирана. Об этом 21 марта сообщает телеканал Kan со ссылкой на свой источник в командовании ЦАХАЛ.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

По данным источника, план предусматривает закупку дополнительных систем противоракетной обороны, радаров и систем слежения. В рамках оборонительного плана предполагается создание на севере Израиля оборонительной системы, аналогичной той, что ранее была создана на границе с сектором Газы.

Оборонительная система предполагает создание подземных шахт для размещения пусковых установок системы противоракетной обороны «Железный купол».