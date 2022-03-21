Нижний Новгород, 21 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода намерена в ближайшее время реорганизовать Единый центр муниципального заказа. Об этом заявила директор городского департамента экономического развития Марина Антипова в эфире телеканала «Волга».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам чиновницы, причиной тому стала накопившаяся перед поставщиками задолженность муниципального предприятия, обеспечивающего школы и детсады горячим питанием, а также продолжающийся рост цен на продовольствие.

Глава департамента отметила, что для снижения убыточности нижегородский центр муниципального заказа планируют разделить по районам, а также предоставить ему бюджетную субсидию. На какую именно сумму, пока не сообщается.

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