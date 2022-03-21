Москва, , 14:54 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти может вырасти до 300 долларов США в случае отказа от российской нефти. Об этом 21 марта заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он назвал сценарий отказа от российской нефти в результате санкций Запада маловероятным, но отметил, что этом случае её цена может вырасти до 300 долларов за один баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сахара и гречки хватит на всех, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.