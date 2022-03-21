Москва, , 14:53 — REGNUM Сотрудники Росгвардии во время патрулирования Бердянска (Запорожская область) задержали за нарушение комендантского часа гражданина Украины, который оказался агентом СБУ. Об этом 21 марта сообщили в ведомстве.

Бронеавтомобиль Росгвардии Rosguard.gov.ru

«В ходе опроса было установлено, что задержанный является завербованным агентом СБУ и готовил диверсию на территории города. По заданию своих кураторов он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что задержанный агент СБУ указал место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область).

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