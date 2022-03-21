Москва, , 14:53 — REGNUM В случае отказа от российской нефти цены за баррель подскочат до 300−500 долларов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с депутатами Госдумы.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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В случае отказе Запада от российской нефти цены подскочат до 300 долларов за баррель, отметил Новак, а некоторые эксперты даже видят возможность роста до 500 долларов за баррель.

Замглавы правительства считает «абсолютно очевидным, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка».

При этом, по его словам, российские компании уже готовы к диверсификации поставок газа в случае отказа Европы.

Однако, говорит Новак, заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность.

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