Сербия, 21 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Сербия пытается выявить, кто стоит за анонимными сообщениями о якобы заложенных бомбах на рейсах авиакомпании Air Serbia из Белграда в Москву. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 20 марта.

Zoran Žestić Александр Вучич

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По словам Вучича, из-за анонимных сообщений, которые аэропорт «Никола Тесла» в Белграде получал по вылету каждого рейса сербского авиаперевозчика из Белграда в Москву, эксперты по безопасности вынуждены «ухищряться» и задерживать рейсы, так как сообщения в основном приходят после того, как самолет покидает белградский аэропорт.

«Мы людей заставляем ждать немного дольше, но зато нам не приходится возвращать самолет, когда он уже достигает Суботицы (города на северной границе Сербии — ИА REGNUM)», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Напомним, что за последние семь дней почти каждый рейс на линии Белград — Москва возвращался в аэропорт в Белграде на проверку из-за ложных сообщении о бомбе, которая якобы заложена на борту.