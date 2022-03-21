Москва, 21 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В марте 2022 года эксперт Егор Клопенко в своей заметке поведал рисках владения и расчетов в американской валюты, хотя в мае 2021 года он настаивал на том, что покупка долларов и евро является прибыльным вложением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«С тех пор ситуация в экономике США в худшую сторону принципиально не изменилась. Напротив, весной 2022 года ФРС (американский Центробанк) начала повышать ставку рефинансирования.

Это укрепляет курс доллара и повышает спрос на него со стороны инвесторов: в марте 2022 года индекс доллара к корзине мировых валют приблизился к двухлетним максимумам.

В этот раз этот эксперт указывает на то, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу, и есть риски, что вернуть такой долг будет нереально.

Откуда взялся такой вывод, неясно, ведь США как страна, эмитирующая доллары, может их напечатать в любом количестве (как Россия рубли).

В обычной ситуации полного возвращения долга никто никогда не требует — важнее своевременное обслуживание госдолга, а с этим у Америки никогда не было проблем за всю историю.

Тема неприятия доллара сейчас очень политизирована, поэтому надо смотреть на то, как ведет себя американская валюта по отношению к другим резервным валютам.

Сейчас спрос на доллар на мировом валютном рынке достаточно сильный, поэтому переживать за его судьбу пока не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американках национальная валюта исчерпала себя в качестве единственной резервной и торговой валюты, сообщил экономист Егор Клопенко.

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