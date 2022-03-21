Бишкек, 21 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В столице Киргизии и других крупных городах республики проходят праздничные мероприятия и народные гуляния в честь Нооруза — праздника весеннего равноденствия, ежегодно отмечаемого 21 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Весна

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил праздник прихода весны в городе Баткене, куда ранее прибыл с рабочей поездкой.

Глава государства поздравил жителей Киргизии с Ноорузом и отметил, что этот праздник имеет тысячелетнюю историю и глубокий смысл.

«В этот день, когда природа просыпается от зимнего сна, в наших сердцах также пробуждаются чистые намерения и добрые пожелания в знак единства и гармонии между человеком и природой», — сказал он.

Жапаров пожелал киргизстанцам исполнения их целей и планов по развитию Киргизии.

«Пусть наши чистые помыслы будут сосредоточены на том, чтобы каждый из нас своим честным трудом внес достойный вклад в укрепление единства нашего народа и строительство светлого будущего», — резюмировал президент.