Кишинёв, 21 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску прибыл в Брюссель с рабочим визитов. Об этом он 21 марта сообщил в своём телеграм-канале.

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«Я прибыл в Брюссель с двухдневным визитом, чтобы способствовать вступлению нашей страны в Европейский Союз», — написал министр.

Он сообщил, что планирует встретиться с чиновниками ЕС и донести до них позицию Кишинёва. По мнению Попеску, у Молдавии есть «мандат» на вступление в Евросоюз, так как у страны «европейская идентичность».

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 3 марта направила заявку на вступление республики в Евросоюз. Она назвала это «обдуманным шагом». Заявка была подана вскоре после того, как это сделал Киев на вступление В ЕС Украины.