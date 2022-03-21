Пермь, 21 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В отношении руководителя Пермского благотворительного фонда «Деморозим» Дмитрия Жебелева возбудили административное производство. Причиной стало размещенное на странице в соцсети «В Контакте» фото с плакатом. Об этом общественник сообщил в своем аккаунте.

Uriston.com Штраф

Административное дело возбудили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого».

По словам Жебелева, на днях сотрудники полиции вручили ему протокол. Добавим, общественнику грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.