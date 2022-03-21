Омск, 21 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В историческом парке «Россия — моя история» в Омске 26 марта пройдёт рок-концерт «Песни победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

(сс) dotigabrielf Концерт

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Мероприятие организовано в поддержку освобождения Донбасса и российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Концертная программа начнётся в 14:00 по местному времени. На сцене выступят омские рок-исполнители. Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший в Москве в Лужниках 18 марта концерт-митинг показал максимальную поддержку гражданами решений президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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