Бишкек, , 14:50 — REGNUM Бывший председатель таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков, задержанный по подозрению в коррупции в особо крупном размере, возместил государству ущерб в размере 51,2 млн сомов (53,4 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После этого экс-чиновнику изменили меру пресечения — выпустили из следственного изолятора и отправили под домашний арест.

Читайте также: Обвинявшегося в отмывании $700 млн экс-главу таможни Киргизии освободили

По версии следствия, Кубанычбеков лоббировал интересы частных фирм, занимающихся импортом товаров — занимая пост главы таможни, он создавал для них льготные условия и использовал схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования, получая за эти незаконные услуги взятки на систематической основе.

Также Адилета Кубанычбекова уличили незаконном обогащении за счёт необоснованного завышения стоимости околотаможенных услуг, предоставляемых аффилированными с ним компаниями.

В комитете нацбезопасности отмечают, что экс-председатель таможенной службы Киргизии уже дал признательные показания по установленным фактам злоупотребления должностным положением.

Читайте также: В Киргизии коррупционеры возместили лишь 5% нанесенного ими ущерба