Бишкек, , 14:47 — REGNUM Национальный банк Киргизии вводит временный порядок по проведению операций с казахской нацвалютой для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Тенге Nationalbank.kz

Теперь они должны устанавливать курс покупки казахского тенге по отношению к киргизскому сому с учетом коэффициента взвешивания риска в размере не более 70% от официального курса, устанавливаемого Нацбанком Киргизии.

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Также коммерческие банки и микрофинансовые компании должны соблюдать лимит открытой валютной позиции для казахских тенге в размере 1% от чистого суммарного собственного капитала.

Национальный финансовый регулятор Киргизии объясняет нововведение необходимостью обеспечения экономической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

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