Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Евросоюзу следует снизить зависимость от российского газа и нефти, но быстро это сделать не получится, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 21 марта в ходе своего визита в Литву.

Президент Нидерландов Марк Рютте Rijksvoorlichtingsdienst

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«Нам нужно снизить зависимость от российского газа и нефти. Необходимо сделать это как можно скорее, но у нас не получится сделать это завтра», — приводит слова политика Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада стали вводить новые антироссийские санкции из-за начала военной спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись и западных закупок российской нефти. Это привело к росту цен на топливо в Европе.

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