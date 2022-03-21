Екатеринбург, 21 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

С 21 марта 2022 года ставка практически по всем льготным займам составит 15% годовых (ранее 20%). Ставки по программам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5%. Снижение ставок произошло после того, как свердловский губернатор Евгений Куйвышев на оперативном штабе поставил задачи обеспечить стабильность экономики и социальной сферы области.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, в рамках законодательства фонд может предоставить бизнесу займы до 5 млн рублей. В свою очередь, максимальный размер антикризисного займа «Новый старт» составит 500 тысяч рублей. Его разработали еще в 2020 году, чтобы помочь предпринимателям оперативно пополнять оборотные средства.

Теперь установленные ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса не зависят от ключевой ставки Центробанка. На данный момент она составляет 20% годовых.