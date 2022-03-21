Москва, , 14:46 — REGNUM Для того, чтобы в РФ прошел шок потребительского поведения, потребуется не меньше 21 дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Антон Зубец. Так он прокомментировал информацию о том, что российские магазины стали отменять скидки и промоакции.

Скидки (сс)alex80

«В различных сферах снижается востребованность таких инструментов торговли, как скидки и промоакции. На это влияет как временное прекращение деятельности отдельных игроков потребительского рынка, так и сложности, вызванные высокой волатильностью курса валют. Также есть затруднения с логистикой, которая вынуждена перестраиваться и адаптироваться к новым глобальным реалиям. Многие компании, избавляясь от скидок и значительно повышая цену, пытаются также вложить в нее риск временного дефицита отдельных комплектующих или материалов», — сказал Зубец.

По его словам, особое внимание также нужно уделить шоку потребительского поведения.

«Потребитель в панике начал скупать крупы, макароны и сахар. И хотя в РФ запасы данных товаров велики, их не успевают подвозить в магазины и выставлять на полки, — сказал экономист. — По мнению современных исследователей потребительской психологии, на то, чтобы шок прошел, требуется не менее 21 дня».

В то же время, как уточнил Зубец, если обратить внимание на периодичность проведения промоакций и распродаж, то большая их часть приходится на вторую половину года.

«Летние распродажи, ноябрьские «киберпонедельники», «черные пятницы», «всемирный день шопинга» и зимние распродажи — все они еще ожидают жителей РФ. Однако в конце марта мы, скорее всего, будем наблюдать только локальные распродажи отдельных компаний, связанных с закрытием I квартала 2022 года», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли магазинам в РФ опускать цены.

Читайте ранее в этом сюжете: В российских магазинах стало меньше скидок и промоакций