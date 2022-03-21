Киев, , 14:46 — REGNUM Удар Вооружённых сил РФ по торгово-развлекательному центру Retroville в Киеве был нанесён из-за стоянки военной техники.

Украинская бронетехника Mil.gov.ua

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Как выяснили жители Киева, в пристройке была организована точка работы военной техники ВСУ, а под торговым павильоном — её парковка. Фото и видео до российского удара опубликовали пользователи социальных сетей.

В одном из материалов — спрятавшиеся под магазином военные автомобили ВСУ, в другом — устроенная ими стрельба в сторону размещения российских войск за пределами города.

Напомним, в результате ответного удара минувшей ночью была уничтожена пристройка ТРЦ, в которой находился спортивный магазин. Именно под ним и парковалась техника.