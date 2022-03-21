Джакарта, , 14:45 — REGNUM Министерство юстиции и прав человека в Индонезии объявило о подготовке 200 заключенных исправительных учреждений для участия в клинических испытаниях индонезийской вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Permkrai.ru

По данным министерства, 200 добровольцев примут участие в клинических испытаниях фазы II индонезийской вакцины от коронавируса.

«Есть несколько заключенных, которые только что прошли инструктаж и соответствуют требованиям, потому что они никогда не получали вакцину от COVID-19», — говорится в заявлении министерства юстиции и прав человека.

Вакцинацию планируется провести в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил о росте цен на продукты питания, произошедшем практически во всех странах мира, выступая на открытии 144-й сессии межпарламентского союза на Бали.

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