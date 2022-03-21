Калуга, 21 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Калужской области под угрозой увольнения находятся 1295 человек, из них 1163 человека (90%) трудятся в областном центре. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

По данным мониторинга, уровень занятости населения области — 62,7%, уровень общей безработицы, исчисляемой по методологии международной организации труда (МОТ) — 3,6%. По состоянию на 9 марта в четырёх организациях на работу с неполным рабочим временем переведены 317 человек. В простое находятся 846 работников шести организаций. Предупреждены о возможном увольнении по сокращению 128 человек из 28 предприятий. Численность безработных на конец февраля 2022 года составила 2295 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,43% (на конец февраля 2021 года —5687 человек и 1,06% соответственно).

Наибольшую потребность работодатели области по-прежнему испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские. Средний уровень оплаты труда рабочих специальностей — 28 тыс. 520 рублей, у служащих — 29 тыс. 36 рублей.