Кемерово, 21 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области среднемесячная температура в апреле ожидается выше нормы. Вероятно раннее вскрытие рек. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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«Важно минимизировать потери людей в случае подтопления. Поэтому сейчас, пока есть ещё время, нужно усилить работу с населением: разъяснять, как действовать в случае резкого подъёма воды, где расположен ближайший пункт временного размещения, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Также необходимо страховать имущество. Малоимущим и одиноким поможем это сделать за счёт бюджета».

По оценке специалистов, при наихудшем сценарии подтопленными могут оказаться 67 населённых пунктов в 20 муниципальных образованиях, отрезанными паводковыми водами — 39 населённых пунктов. В зону подтопления могут попасть 40 участков автодорог протяженностью 18,5 км в 14 муниципальных образованиях; четыре моста; 29 социально-значимых объектов.