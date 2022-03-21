Тирасполь, , 14:42 — REGNUM Ни одно сообщение о «минировании» школ и других учебных заведений Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), из того потока, который начался 21 марта, пока не подтвердилось. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский сообщил в своём телеграм-канале.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это тот случай, когда ложность сведений радует. Но распространители этой информации должны осознавать, что наказание за подобные «шутки» будет серьёзным», — написал Красносельский.

Он отметил, что подобные сообщения часто рассылают из других стран. Глава республики призвал сограждан не терять спокойствие и заверил, что правоохранители справятся со своими обязанностями.

Напомним, утром 21 марта в учебные заведения разного уровня в Приднестровье начали присылать электронные сообщения о «минировании». Авторы сообщений также потребовали, чтобы из ПМР вышли российские миротворцы.

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