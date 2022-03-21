Казань, , 14:45 — REGNUM В Татарии в связи с очень сильным ветром объявлено штормовое предупреждение. Об этом 21 марта сообщают региональные метеослужбы.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

До конца дня и вечером 21 марта на территории Татарии местами ожидается очень сильный северо-западный ветер порывами до 25 м/с.

В ночь на 22 марта осадков в республике не прогнозируется. Температура воздуха ночью и утром составит —4…—9 ˚С, при прояснениях до —14 ˚С, днем потеплеет до +1…+6 градусов. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта — начале апреля теплая воздушная масса из Атлантики станет причиной резкого потепления в Чувашии, до +7…+10 градусов. Но при этом будет ветрено, в отдельные дни возможны небольшие дожди.

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