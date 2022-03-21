Бишкек, , 14:38 — REGNUM Киргизия продолжит занимать беспристрастную позицию по происходящим сейчас на Украине событиям. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в эфире телеканала «Ала-Тоо 24».

МИД Киргизии

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Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что МИД Киргизии выразил готовность выступить посредником на переговорах России с Украиной.

«Мы не пойдем на то, чтобы вставать на чью-то сторону и говорить, что «эти правы, а эти нет». Мы должны стараться сохранить мир, безопасность и спокойствие в нашей стране. А на международной арене мы продолжим бороться за мир, справедливость и беспристрастность», — резюмировал он.

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