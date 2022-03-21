Эр-Рияд, , 14:44 — REGNUM Власти Саудовской Аравии заявили о том, что не могут гарантировать бесперебойные поставки нефти на мировой рынок. Об этом 21 марта сообщает официальное информационное агентство Wiqalat-Anbaa-al-Saudia (WAS).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, правительство страны снимает с себя ответственность за возможный срыв поставок в свете атак на объекты нефтеперерабатывающей промышленности страны.

«Мы не несем ответственности за какой-либо дефицит на нефтяных рынках в свете нападений хуситов на наши нефтяные объекты», — цитирует WAS заявление правительства.

Ранее о ракетном обстреле саудовской территории заявили йеменские повстанцы хуситы, атаковавшие хранилища нефти и нефтеперегонные заводы компании Saudi Aramco.