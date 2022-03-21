Домодедово, Московская область, , 14:36 — REGNUM В Московской области три человека получили химические ожоги. В числе пострадавших — несовершеннолетний ребёнок. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Следователь Sledcom.ru

В ведомстве уточнили, что информация о том, что в больницу доставлены три человека, в том числе 11-летний ребёнок, с ожогами разных частей тела поступила в правоохранительные органы Домодедово 21 марта.

«По предварительным данным, в восемь часов утра возле многоэтажного жилого дома в городе Домодедово неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника», — добавили в следственном управлении.

В настоящее время ведётся розыск нападавшего. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, проводится проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года подобный случай произошёл в Санкт-Петербурге. На канале Грибоедова 24-летний Даниил Кот (ранее был известен как Даниял Талибов) вылил на 16-летнюю девушку и её 18-летнего спутника серную кислоту. Молодой человек получил лёгкие травмы и уже выписан из больницы. Девушка пострадала очень сильно. Злоумышленник был помещён под стражу. Он признался в содеянном, заявил о раскаянии. Свой поступок назвал наказанием за «измену».