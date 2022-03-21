Красноярск, 21 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Морозы в Красноярске сменились потеплением. Как сообщили ИА REGNUM 21 марта в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине прошедшей недели в столице Красноярского края сохранялась малооблачная и морозная погода, без осадков. Ночью столбики термометров опускались до — 22, — 24 °C, днём было — 4, — 10 °C.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

После морозов установилась тёплая погода, в выходные (19−20 марта) прошёл слабый снег. Температура воздуха ночью колебалась от — 12 °C до — 7 °C, днём — от — 3 °C до 0 °C.

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается облачная и тёплая погода. Временами будет идти небольшой снег, днём — мокрый снег. По ночам будет от — 6 °C до +2 °С, днём — от 0 °C до +7 °С. На дорогах сохранится гололедица.

По данным синоптиков, температурный режим будет на 3−6 °С выше средних многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о непогоде.

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