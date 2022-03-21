История вопроса

В России идет дискуссия о необходимости введения правового регулирования майнинга криптовалют. Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума выступили за признание майнинга предпринимательской деятельностью, с присуждением ОКВЭД и соответствующим налогообложением. ЦБ не поддерживает эту позицию. В Госдуме создали рабочую группу по обсуждению законодательных инициатив в этой сфере.