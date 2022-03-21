Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Американский исполнитель Канье Уэст (Йе) разговаривал с предпринимателем и основателем Space X Илоном Маском по поводу полёта в космос. Об этом 21 марта пишет The Sun.

Канье Уэст NME

«Канье и Илон говорили о совместном полёте в космос. Но не было обсуждений точной даты или точного времени, чтобы сделать это», — рассказал инсайдер. По его словам, Уэст хочет сделать «что-то совершенно нестандартное» — он планирует, чтобы его дети от модели Ким Кардашьян присоединились к космической поездке.

Ранее возлюбленный Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, отказался от полёта в космос на корабле Blue Origin Джеффа Безоса. Причина отказа не раскрывается.

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